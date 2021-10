Wien (www.anleihencheck.de) - Beim Zertifikate Award Austria 2021 erreichte die Raiffeisen Centrobank in der Kategorie Aktienanleihen den zweiten Platz, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Mit der ausgezeichneten 10% Impfstoff Plus Aktienanleihe (ISIN AT0000A2QM90/ WKN RC03H7) habe die RCB zum Zeitpunkt der Zeichnung im April/Mai 2021 einen brandaktuellen Trend abgedeckt und damit auch einen Preis im Rahmen der Award-Verleihung mitnehmen dürfen. Übrigens: Auch der erste Platz sei von einer Aktienanleihe zum Thema Covid-Impfstoff belegt worden, was die Dominanz des Anlagethemas unterstreiche. ...

