Beim Industriegasekonzern Linde hat sich in den vergangenen Monaten eher wenig getan. Doch die Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Die UBS rechnet mit deutlich höheren Kursen und traut dem häufig unterschätzten Schwergewicht sogar die Pole Position im DAX zu.Das vierte Quartal werde für Chemieunternehmen zwar ein harter Test, so Experte Andrew Stott. Wegen der aktuellen Entwicklung der Autobranche sowie in China hat er seine Gewinnschätzungen für 2021 und 2022 leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...