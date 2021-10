"Sign-in with Ethereum" wird die Nutzung von Ethereum-Konten für den Zugang zu Webdiensten erlauben. So bleiben sichere Anmeldungen nicht länger Datenkraken wie Facebook oder Google überlassen. Es ist fraglos bequem, einmal die Identitätsdaten zu hinterlegen und sich überall damit anmelden zu können. Facebook, Google oder Apple gehören zu den Ersten, die sich darum bemüht haben, ihre Angebote als Zentralschlüssel für das Web zu positionieren. Damit erhalten die Unternehmen geldwerte Informationen über ihre Kunden, die sie ansonsten in dem Umfang nicht bekämen. Kampf gegen "Big ...

