London und New York (ots/PRNewswire) -Avature, eine führende SaaS-Plattform für Unternehmen, die für die Talentgewinnung und das Talentmanagement eingesetzt wird, kündigt die Einführung einer kompletten Palette von Recruiting-Marketing-Funktionen für WeChat an. Mit dem neuen Angebot erhalten Avature-Kunden Zugang zu Funktionen, mit denen sie ihre Präsenz bei den 1,2 Milliarden aktiven monatlichen Nutzern der führenden Social-Messaging-App erhöhen können und das Interesse der Bewerber in den zunehmend wettbewerbsintensiven Arbeitsmärkten in ganz Asien wecken können.Mit der plattformübergreifenden Lösung können Kunden offene Stellen und Recruiting-Events auf WeChat bewerben und WeChat-Nachrichten an Kandidaten direkt von der Avature-Plattform senden. Die Lösung soll Rekrutierungsinitiativen für die lokalen chinesischen Kunden von Avature erleichtern, wurde aber auch von führenden multinationalen Unternehmen übernommen, die sich Herausforderungen gegenübersehen, auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven chinesischen Markt zu rekrutieren, darunter Pfizer und Walmart.Funktionen wie eingebettete, anpassbare Microsites und Landing Pages ermöglichen es den Kunden, ihre individuelle Marke als Arbeitgeber im WeChat-Netzwerk zu präsentieren und aus allen Talentsegmenten zu rekrutieren, von Praktikanten bis hin zu erfahrenen Fachkräften.Die Lösung bietet einen nahtlosen Datenfluss zwischen WeChat und der Avature Plattform und gibt Personalteams Zugriff auf wichtige Kennzahlen und Einblicke in die Konversionsraten von Kandidaten, die Effektivität von Quellen und den ROI von Marketingaktivitäten für die Rekrutierung in Echtzeit."Der Wettbewerb um Fachkräfte ist aktuell in den großen asiatischen Märkten, und insbesondere in China, härter denn je", sagte Dimitri Boylan, der CEO von Avature. "Die Erweiterung unserer CRM-Funktionen um das riesige Netzwerk von WeChat, das jetzt eingesetzt werden kann, um neue Kandidaten anzusprechen, verbessert die Möglichkeiten unserer Kunden, in diesen wichtigen Märkten zu rekrutieren, erheblich."Informationen zu AvatureAvature ist ein Vorreiter der CRM-Technologie für die Personalbeschaffung und eine äußerst flexible SaaS-Plattform für Unternehmen, die für die Talentgewinnung und das Talentmanagement eingesetzt wird und die Innovationen im Bereich der HCM-Software vorantreibt. Avature wurde von Dimitri Boylan gegründet und unterstützt die zukunftsweisenden HR-Strategien von über 650 Unternehmenskunden, darunter 110 der Fortune 500 und 28 der Forbes Global 100, in mehr als 164 Ländern und 30 Sprachen.Die Lösungen von Avature umfassen das Sourcing von Shared Services, die Bewerberverwaltung, Videobewerbungsgespräche, das Hochschul- und Veranstaltungs-Recruiting, das Mitarbeiterempfehlungs-Management, Onboarding-Plattformen, Mitarbeiterbindung über die Arbeitgebermarke und Leistungs-Management, Mitarbeitermobilität und Personaloptimierung. Avature stellt seine Dienste aus seiner privaten Cloud bereit, die sich in Rechenzentren in den USA, Europa und Asien befindet. Avature hat Niederlassungen in Buenos Aires, London, Madrid, Malaga, Melbourne, München, New York, Paris und Shenzhen.