Wien (www.fondscheck.de) - Die Plutos Vermögensverwaltung hat sich nach eigenen Angaben mit Patrick Grewe verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde künftig als Portfoliomanager tätig sein und Einzelmandate und das Research betreuen. Grewe habe an der Wirtschaftshochschule International School of Management in Dortmund studiert. Nach seinem Studium sei er als Consultant tätig gewesen. Bei einem ehemaligen, nicht namentlich genannten Arbeitgeber in Köln habe er sich anschließend einen Einblick in die Tätigkeit der Vermögensverwaltung verschafft. Das Team der in Frankfurt ansässigen Plutos Vermögensverwaltung wachse mit ihm auf 25 Mitarbeiter. (13.10.2021/fc/n/p) ...

