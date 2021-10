Der in Berlin ansässige vergane Lebensmittelproduzent Veganz Group plant in den nächsten Monaten ein erstmaliges öffentliches Angebot (IPO) von neuen und bestehenden Aktien sowie die Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment). Der angestrebte Bruttoemissionserlös von ca. 35 Mio. Euro soll primär für den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in der Nähe von Berlin sowie Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum von Veganz investiert werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.10.)

