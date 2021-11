Veganz hat am Mittwoch seinen Einstand an der Börse gegegben. Die Vorfreude des Unternehmens traf auf Aktien, die unter dem Ausgabepreis in den Handel starteten. Mit einem Facebook-Livestream konnten Veganz-Fans am Mittwochmorgen, 10. November, live dabei sein: Der Hersteller veganer Lebensmittel ging an die Frankfurter Börse. Mit dem ersten Kurs von 86,90 Euro startete Veganz unter dem Ausgabepreis von 87 Euro in den Handel. Das Unternehmen hatte für die Aktien eine Preisspanne von 85 bis 110 Euro festgelegt, womit der Ausgabepreis deutlich im unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...