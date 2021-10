Hamburg (ots) -Nicht nur über Probleme und Krisen berichten, sondern auch über positive Entwicklungen: Der Wunsch nach einem Journalismus, der Lösungsansätzen und Fortschritten breiteren Raum gibt, ist groß. Wie können Journalist*innen mit diesem Wunsch umgehen? Welche Chancen stecken in konstruktivem, lösungsorientiertem Journalismus - und welche Risiken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Constructive Journalism Day 2021 (cjd21) von NDR Info und der Hamburg Media School.Der eintägige Fachkongress findet am Dienstag, 16. November, als Online-Event statt. Der cjd21 bietet Keynotes, Diskussionsrunden, Werkstattgespräche und Workshops. Host der Tagung, die auf NDR.de live zu sehen und im Digitalradio auf NDR Info Spezial zu hören ist, wird tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni sein.Hinter dem Constructive Journalism Day, der in diesem Jahr bereits zum vierten Mail stattfindet, stehen Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info, und Prof. Alexandra Borchardt, Journalistin und Leiterin des Journalism Innovators Program an der Hamburg Media School sowie Mitglied im Constructive Foundation Bord des Constructive Institute. Unterstützt wird der cjd21 von der Schöpflin Stiftung und der Deutschen Welle."Die Wirklichkeit beschreiben - für manche Menschen, die keine Journalist*innen sind, klingt das recht simpel. Tatsächlich ist es eine Sisyphusarbeit, die nie fertig ist, die nie perfekt bewältigt werden kann. Wie es noch besser gelingt? Der cjd21 bietet wertvolle Inspiration!", so Adrian Feuerbacher. Prof. Alexandra Borchardt sieht gerade aktuell eine große Relevanz für das Thema: "Viele Menschen können sich mit dem ständig auf Alarm gestellten Ton der Medien nicht mehr anfreunden. Sie fühlen sich ohnmächtig und überfordert - und schalten ab. Aber eine Welt voller komplexer Herausforderungen wie Klimawandel und Pandemie braucht tatkräftige Bürgerinnen und Bürger, die informiert und verantwortungsbewusst handeln. Es ist eine Aufgabe von Journalismus, sie dabei konstruktiv mit Perspektiven zu unterstützen. Ich freue mich deshalb auf den Austausch auf dem Constructive Journalism Day."Am Vormittag präsentieren Ellen Heinrichs (Deutsche Welle) und Sham Jaff ("What happened last week?") Keynotes zum aktuellen Forschungsstand und geben Einblicke in die journalistische Praxis. Anschließend diskutieren sie mit weiteren Gästen wie Jens Schröder (GEO) und Georg Mascolo (NDR, WDR, SZ) über konstruktiven Journalismus, Kritikpunkte und Entwicklungschancen. Am Nachmittag geht es schließlich in die Workshops und Werkstattgespräche: Interessierte können zwischen verschiedenen Themen und Coaches wie Mara Bierbach (Deutsche Welle) und Johannes Meyer (freier Journalist, u. a. RTL, n-tv und WDR) auswählen. Der Livestream der Keynotes und Diskussionen von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf NDR.de und NDR Info Spezial ist kostenlos, für die Workshops und Werkstattgespräche am Nachmittag wird eine Teilnahmegebühr von 25 Euro erhoben. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es hier: https://www.xing.com/events/constructive-journalism-day-2021-cjd21-3642285Termin: Dienstag, 16. November, 10.00 bis 17.00 Uhr, Keynotes und Diskussionen live als Videostream auf NDR.de/info sowie im Digitalradio auf NDR Info Spezial.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5045595