SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, meldete heute, dass das intelligente Ausnahmemanagement für seine cloudnative, KI-gestützte Lösung SmartStream Air neu gestaltet wurde, sodass der Prozess der Identifizierung, Priorisierung, Allokation und Prüfung weiter vereinfacht wird.

Diese Erweiterung bedeutet eine noch stärkere Vereinfachung des üblicherweise komplexen, manuellen Verfahrens des Ausnahmemanagements für den Datenabgleich. Mit intelligenter Gestaltung und optimaler Effizienz wird die Lösung die Behebung von Störungen erleichtern und dabei die manuellen Eingriffe senken. Überdies bietet sie in Echtzeit dynamische Einblicke und Analytik für das Geschäft und setzt dabei keinerlei IT-Kenntnisse des Benutzers voraus. Insgesamt spielt die Lösung bei der effizienteren Verwaltung von Risiken und der Bereitstellung betrieblicher Einblicke eine grundlegende Rolle.

Andreas Burner, Chief Information Officer, SmartStream, führte aus: "Damit beginnt die nächste Arbeitsphase für unser Innovations Lab. Mit Blick auf die im Laufe des Jahres vorgenommenen kontinuierlichen Entwicklungen von einigen außergewöhnlichen Funktionen freuen wir uns nun, dieses neue Design präsentieren zu können. Das positive Feedback unserer Kunden hat uns dabei wirklich sehr ermutigt. Wir hatten sehr ambitionierte Ziele und sind stolz darauf, dass mehrere neue Kunden unsere Lösung SmartStream Air bereits einsetzen uns wurde rückgemeldet, dass das Design dieses Workflows einzigartig auf dem Markt ist. Mit Blick auf KI und maschinelles Lernen ist Vertrauen alles, und es ist uns gelungen, dieses Vertrauen bei unseren Kunden zu gewinnen."

Aufgrund der vielen neuen Funktionen, die das Innovations Lab von SmartStream im Laufe dieses Jahres für SmartStream Air gestaltet hat, ist es zu den fortschrittlichsten cloudnativen KI-Lösungen für den Datenabgleich auf dem Markt geworden. Mit "Affinity" hat SmartStream eine einzigartige KI-Funktion für beobachtendes Lernen eingeführt, die aus manuellem Datenabgleichsverhalten lernt und mit dem Erscheinen neuerer Versionen wurden noch tiefere und detailliertere Erklärungen für den Endbenutzer verfügbar gemacht. Weitere Entwicklungen umfassen eine Funktion, mit der Datensätze kontinuierlich gestreamt werden können, um in Echtzeit Abgleiche mehrerer Datenformate durchzuführen. Die Lösung lässt sich überdies nahtlos in Business Intelligence- und Analysetools wie Tableau und Power BI integrieren, sodass sie sich in jede IT-Systemumgebung einpasst. Die abgeglichenen Daten können in einem vom Kunden gewählten Data Lake verwendet werden, sodass die ständig wachsenden Anforderungen an Compliance, Prüfungen und aufsichtsrechtliches Meldewesen besser eingehalten werden können. Da die Lösung jetzt noch mehr Datenformate laden kann, haben die Kunden die Möglichkeit, bei Bedarf individuelle Integrationen für Datenformate zu erstellen und so jedes strukturierte Datenformat aufzunehmen. Darüber hinaus ist SmartStream Air für chinesische Benutzer und Datenanwendungsfälle in Mandarin verfügbar.

