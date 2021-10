München (ots) -Brustvergrößerung, Facelift oder Hollywood-Lächeln: Schönheit wird im Schwarzwald perfektioniert. In der Dorow Klinik machen 23 Ärztinnen und Ärzte für plastische Chirurgie und Dentalmedizin Menschen glücklich und verhelfen ihnen zu einem neuen Lebensgefühl. Die neue TLC-Doku "Die Schwarzwald Docs" gibt ab dem 28. November, immer sonntags um 21:15 Uhr in insgesamt acht Folgen spannende Einblicke in die Welt der Schönheit.Egal, ob sich Frauen mehr Rundungen oder eine straffere Figur wünschen, Männer einen Six-Pack oder strahlend weiße Zähne - mit modernster OP-Technik finden die Spezialisten optimale Lösungen. Doch der rein optische Aspekt ist nicht immer der ausschlaggebende Grund, warum Patienten die Schwarzwald Docs aufsuchen. Fehlende oder schmerzende Zähne, verpfuschte Implantate jeglicher Art oder zurückgebliebene Narben, die Menschen nicht nur äußerlich an einschneidende Ereignisse ihres Lebens erinnern, können den Gang zum Beauty Doc initiieren. Dabei stehen Einfühlungsvermögen und die persönlichen Bedürfnisse der Patienten im Vordergrund. Diskretion wird stets großgeschrieben, deshalb ist die Klinik auch in Promikreisen beliebt. Model und Rennfahrerin Cora Schumacher oder Reality Sternchen Anastasya Avilova legen sich in den Behandlungszentren in Lörrach und Waldshut-Tiengen unters Messer. Sie sind sich sicher: wenn ihnen jemand helfen kann, dann die Schwarzwald Docs.Produziert wird "Die Schwarzwald Docs" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Johanna Thiele, Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Just Five Media GmbH für das Format verantwortlich."Die Schwarzwald Docs" - ab 28. November 2021, immer sonntags um 21:15 Uhr exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf TLC.Pressekontakt:Pressekontakt TLC:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | GermanyOlivia_Dittmar@discovery.compresse.discovery.deOriginal-Content von: TLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112755/5045628