Die Nel-Aktie profitiert am Mittwoch von der allgemein guten Stimmung im Wasserstoffsektor. Das Papier legt zur Stunde drei Prozent an der Börse in Oslo zu. Und das obwohl die norwegische Investmentbank ABG Sundal Collier (ABGSC) nicht gerade optimistisch ist für die Zukunft des Unternehmens.Die Analysten gehen davon aus, dass der negative Trend aus dem zweiten Quartal anhalten wird. Nel befinde sich "nach wie vor in einem erheblichen Anlaufmodus, wobei die Lieferkette durch Kosteninflation und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...