Mainz (ots) -In Brüssel und Umgebung, Ostende, Köln/Bonn und auf Phuket/Thailand entsteht derzeit für das ZDF eine sechsteilige Event-Miniserie mit dem Arbeitstitel "Was zählt". Regisseur André Erkau inszeniert das multiperspektivisch erzählte Drama mit Psychothriller-Elementen, dessen Ausgangs- und Kristallisationspunkt die Tsunami-Katastrophe von 2004 ist. Die Drehbücher stammen von Sarah Schnier.Anwalt Harry Reuter (Johann von Bülow) und seine Tochter Noa (Meira Durand) sind fassungslos, als tot geglaubte Alexandra Voss (Karoline Schuch) plötzlich vor der Haustür steht: Alexandra ist Schwester von Harrys 2004 beim Tsunami-Unglück in Khao Lak ertrunkener Frau Julia (Odine Johne). Sie hat die letzten Jahre wegen Drogenhandels in einem thailändischen Gefängnis verbracht und ist in desolatem Zustand. Ihrer juristisch unbegründeten Forderung nach Geld kommt Harry erstaunlich schnell nach. Harry und sein Freundeskreis - bestehend aus der Lehrerin Britta (Katrin Röver), ihrem Mann, dem Bauunternehmer Matthias (Özgür Karadeniz), Brittas Bruder Heiko (Tim Bergmann), einem erfolgreichen Schönheitschirurgen und seiner Ex-Frau, der Anwältin Maren (Ursula Strauss) - scheinen durch Alexandras Erscheinen in Alarmstimmung versetzt zu sein und sehen sich mit einer über Jahre verdrängten Wahrheit konfrontiert. Dem Tsunami sind sie entkommen, nicht aber ihren Lügen.In weiteren Rollen spielen Alessandro Schuster, Benafshe Hourmazdi, Filip Peeters, Hilde van Mieghem, Lara Aylin Winkler und andere. Es produziert die Gaumont GmbH, Köln, der Produzent/die Produzentin sind Ivo-Alexander Beck und Sabine de Mardt. Die ZDF-Redaktion liegt bei Verena von Heereman und Johannes Frick-Königsmann. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Februar 2022. Die Sendetermine stehen noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66-985180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/waszaehltWeitere Dreharbeiten für das ZDF:https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5045656