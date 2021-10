Vaduz (ots) -



Das Konditionstraining unter dem Motto "Mit Motivation zur Kondition", welches durch die Stabsstelle für Sport unterstützt wird, startet wieder an den gewohnten Terminen jeweils montags ab 19.45 Uhr in der Turnhalle Schulzentrum Unterland (Start 18. Oktober) und mittwochs ab 18.30 Uhr in der Turnhalle beim Gymnasium Mühleholz 1 (Start 20. Oktober). Das kostenlose Training dauert jeweils 45 Minuten und wird unter Einhaltung der 3G-Regelung (Zertifikationspflicht) durchgeführt.



Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Sportbegeisterten. Für Fragen steht die Stabsstelle für Sport zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



