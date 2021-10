Der Goldpreis steigt nach einem Hin und Her Zucken seit 14:30 Uhr von 1.775 Dollar auf aktuell 1.795 Dollar an. Zwischenzeitlich ging es runter auf 1.757 Dollar. Was ist hier los? Das hätte doch eigentlich anders laufen müssen? Denn um 14:30 Uhr wurden die US-Inflationsdaten für September mit 5,4 Prozent höherer gemeldet als erwartet (+5,3 ...

