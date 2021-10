Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Das Acer Aspire Vero ist Acers erster Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Produktpalette - so besteht das Gehäuse beispielsweise aus 30 Prozent PCR-Kunststoff- Das Acer TravelMate Vero ergänzt die nachhaltige Linie und vereint das umweltfreundliche Vero-Design mit leistungsstarken Intel® Core i7-Prozessoren der 11. Generation- Vervollständigt wird das Angebot durch den Acer Vero BR277 Full HD-Monitor mit ENERGY STAR®-,TCO- und EPEAT-ZertifizierungAcer präsentierte heute im Rahmen der next@acer Global Press Conference eine umfangreiche Erweiterung seiner nachhaltigen Vero-Serie. Dazu gehören neben den Notebooks Aspire Vero und TravelMate Vero unter anderem auch der Monitor Acer Vero BR277. In der ersten Generation bestehen die Geräte anteilig aus recyceltem Kunststoff (PCR) - im Gehäuse sind es 30 Prozent und in den Tastenkappen sogar 50 Prozent. Zudem sind die Geräte so konstruiert, dass sie sich am Ende ihres Lebenszyklus leicht zerlegen lassen und optimal recycelt werden können.Acer Aspire VeroDas Acer Aspire Vero (AV15-51) ist nicht nur stylish, sondern auch Sinnbild der Nachhaltigkeitsstrategie von Acer. Das Gehäuse des eleganten Notebooks besteht zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff. Auch die Tastenkappen bestehen zur Hälfte aus PCR-Kunststoff. Der Sustainability-Anspruch zieht sich auch über die Produktion hinweg durch dessen gesamten Lebenszyklus: Das Gehäuse ist mit leicht zugänglichen und standardisierten Schrauben verschlossen und auch das Display kann zu 99 Prozent recycelt werden. Zusätzlich besteht die Verpackung aus Materialien, die vollständig recycelbar sind und kann zu einem Notebookständer umfunktioniert werden.Dabei ist das Notebook nicht nur mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit konzipiert, es überzeugt auch mit einem leistungsstarken Inneren: Aktuelle Intel® Core Prozessoren der 11. Generation, Intel® Iris® Xe-Grafikeinheiten und ein 39,6 cm (15,6 Zoll) großes Full HD-IPS-Display bieten Nutzern jede Menge Leistung, egal ob im Büro, im Home-Office oder unterwegs.(1) Das Notebook kommt mit dem neuen Windows 11 Betriebssystem. Damit dabei auch das Energiemanagement des Notebooks nicht zu kurz kommt, ist es von Werk aus mit der neuen Acer VeroSense-Software ausgestattet, über die Energieeffizienz und Akkulaufzeit ganz leicht optimiert werden können.Das Aspire Vero verfügt über alle gängigen Funktionen, die ein echter Allrounder benötigt, darunter WiFi 6, ein USB-Type C-Port sowie zwei USB Typ A-Anschlüsse. Acer TrueHarmony und Acer PurifiedVoice ermöglichen via KI-Rauschunterdrückung kristallklare Gesprächsqualität bei Videokonferenzen.Acer TravelMate VeroDas Acer TravelMate Vero (TMV15-51) wurde speziell für Unternehmen und ihre Bedürfnisse kreiert, während es gleichzeitig besonders nachhaltig ist. Dank eines Intel® Core i7-Prozessors, 16 GB DDR4 RAM und eines bis zu 1 TB großen Massenspeichers nimmt es das Gerät spielend leicht mit den Aufgaben des Business-Alltags auf.(1) Als Teil der Acer Vero-Serie besteht auch das TravelMate Vero aus PCR-Kunststoff, ist besonders leicht zu reparieren oder aufzurüsten und kommt in einer 100 Prozent recycelbaren Verpackung.Ein eigenes Trusted Platform Module (TPM) sowie ein Kensington-Schloss sichern sensible Daten aller Art zuverlässig ab, während die Unternehmens-IT diese ganz leicht verwalten kann. Abgerundet wird das Sicherheitspaket durch Acers integrierte All-in-One-Sicherheitslösung Acer ProShield Plus mit dem auch die Ver- und Entschlüsselung des TravelMate Vero sowie die biometrische Verifizierung via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung genutzt werden können.Besonderes Feature für Unternehmen: Das Startup-Logo des TravelMate Vero kann individuell an das eigene Branding angepasst werden.(2)Acer Vero BR277Der 68,58 cm (27 Zoll) große Acer Vero BR277 kommt mit einem nachhaltigen Gehäuse, bestehend aus 50 Prozent PCR-Kunststoff, und wurde auch von ENERGY STAR®, TCO und EPEAT als besonders umweltfreundlich zertifiziert. Das ComfyView-Panel des Monitors ist für ein angenehmes Arbeiten entspiegelt, flimmerfrei und kann auf nur 15 Prozent Helligkeit gedimmt werden.Zusätzlich ist das Display dank Acer Ergostand auch besonders ergonomisch und lässt sich individuell in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen, um den perfekten Blickwinkel zu ermöglichen. Acer VisionCare reduziert derweil die Belastung für die Augen, Acer BlueLightShield minimiert die Belastung durch Blaulicht.Auch der Acer Vero BR277 wird in einer vollständig recycelbaren Verpackung geliefert.Acer EarthionEarthion (https://www.acer.com/earthion) ist das Ergebnis Acers langjähriger Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit: Die Initiative vereint die unternehmenseigenen Stärken mit denen seiner Partner innerhalb der Lieferkette sowie der Mitarbeiter und Kunden, um innovative Lösungen für die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. So konnte die gesamte Acer Gruppe, inklusive aller Tochtergesellschaften, ihr Ziel, die eigenen Kohlenstoffemissionen bis 2020 um 60 Prozent zu senken erfolgreich erreichen. Als Mitglied des RE100-Zusammenschlusses (https://news.acer.com/the-acer-group-joins-re100-commits-to-100-renewable-energy-use-by-2035) arbeitet Acer nun daran seinen gesamten Energiebedarf bis 2035 durch erneuerbare Energien zu decken.Preise und Verfügbarkeit DE & ATDas Acer Aspire Vero ist voraussichtlich ab November 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.Das Acer TravelMate Vero ist voraussichtlich ab Februar zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 EUR verfügbar.Der Acer Vero BR277 ist voraussichtlich ab März 2022 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Preise und Verfügbarkeit CHDas Acer Aspire Vero ist voraussichtlich ab November 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 CHF verfügbar.Das Acer TravelMate Vero ist voraussichtlich ab Februar zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 CHF verfügbar.Der Acer Vero BR277 ist voraussichtlich ab März 2022 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.1) Die Spezifikationen können je nach Modell und Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.2) Bitte wenden Sie sich an Acer, um Zugang zu den Software-Tools zu erhalten, die für die Anpassung des Startlogos erforderlich sind.Über Acer Inc.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. 