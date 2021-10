Mainz (ots) -Der pensionierte Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) ist aus Gotland in seine alte Heimat an den Bodensee zurückgekehrt und gerät in den Fokus von Mordermittlungen. In Lindau, Hamburg und Umgebung entsteht derzeit für das ZDF in Zusammenarbeit mit dem ORF der Auftaktfilm einer neuen Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Der Kommissar und der See - Liebeswahn". Der zweite Film der Reihe wird voraussichtlich im Herbst 2022 gedreht.Die Leiche der fünfzehnjährigen Lea Cordes (Katharina Hirschberg) wird im Bodensee treibend gefunden. Robert Anders war der Letzte, der das Mädchen lebend gesehen hat und gerät deshalb ins Visier von Polizeiobermeisterin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) und ihrem Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer). Der Ex-Freund des Opfers, Dennis Felber (Tilman Pörzgen), gerät unter Mordverdacht, doch Anders' Suche nach dem Täter, abseits der klassischen Ermittlungen der Polizei, führt schließlich in eine ganz andere Richtung. Lea hatte einen deutlich älteren Freund - Thomas Wagner (Bernhard Schir), der Ehemann von Robert Anders' großer Jugendliebe und Annika Wagners Mutter Johanna (Katharina Böhm). Mit diesem Verdacht bricht Robert Anders wie ein Tsunami über die Familie Wagner herein. Ein Sturm, der alles zerstört.In weiteren Rollen spielen Nicole Marischka, Murali Perumal, Gerhard Wittmann, Paul Sundheim, Laila Padotzke, Heidrun Fiedler und andere. Felix Karolus inszeniert ein Drehbuch von Jürgen Werner. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Hamburg. Die Produzentin/der Produzent sind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, der verantwortliche Redakteur ist Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauern bis 8. November 2021. Der Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derkommissarundderseeWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5045725