Das Passagiergeschäft am Frankfurter Flughafen läuft, hat sich aber nach dem Ende der Sommerferien wieder etwas abgeschwächt. Die Aktie des Flughafenbetreibers setzte jedoch ihren jüngsten Kursaufschwung fort und kletterte erneut über die 62-Euro-Marke. Das Fraport-Zwischenhoch vom Juni kommt in Reichweite. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im September rund 3,1 Millionen Fluggäste und damit rund 169 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im August hatte das Unternehmen an Deutschlands größtem Airport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...