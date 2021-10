Das Segment der veganen Lebensmittel in Deutschland boomt und Veganz zählt dort zu den bekanntesten Marken. Nach dem Strategiewechsel weg von eigenen Ladengeschäften, hin zum Multi-Sortiment-Anbieter für Supermärkte, plant das Unternehmen in den nächsten Monaten sein IPO im Scale Segment der Frankfurter Börse.Die Berliner peilen ein IPO-Volumen von bis zu 50 Millionen Euro an, das sich aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus der Platzierung durch Altaktionäre zusammensetzt.Den größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...