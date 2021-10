Laut eines Tweets des Gorillas Worker Collective soll der Lieferdienst Gorillas massenhaft Arbeitnehmende von der Sozialversicherung ab- und nicht wieder angemeldet haben. Das Unternehmen widerspricht. Der Lieferdienst Gorillas steht seit einiger Zeit in der Kritik - die Fahrer:innen streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Sie bestreiken unter anderem fehlende Regenbekleidung, unsichere Fahrräder, fehlerhafte Lohnabrechnungen und erst Monate später ausgezahlte Gehälter. In der Folge der Streiks hatte Gorillas offenbar den Großteil der Belegschaft an drei Berliner Standorten entlassen, wie das...

