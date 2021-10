Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc.



Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.10.2021

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Rock Tech Lithium materialisiert seine Pläne und erreicht damit den nächsten Meilenstein der Equity Story



Rock Tech Lithium hat am Montag den geplanten Erwerb eines Grundstückes in Guben(Brandenburg) gemeldet. Damit legt das Unternehmen das Fundament für die Errichtung des ersten europäischen Lithium-Konverters. Die Gesamtkosten für den Grundstückserwerb und Bau des Konverters belaufen sich auf 470 Mio. Euro.



Standortwahl: Das Grundstück umfasst eine 12 Hektar große Fläche und befindet sich in einem bestehenden Industriegebiet. Damit sind Transportwege zur Absicherung der Wertschöpfungskette bereits vorhanden. Zudem befinden sich im direkten Umfeld Produktionsstätten von Tesla und BASF. Durch die Clusterung entstehen Synergien in den Lieferketten für die 'Gigafactory' oder für BASFs Prototyp zur Herstellung neuer Kathodenmaterialien. Der sukzessive

Stellenabbau in der traditionellen Braunkohleregion Guben sichert dabei den Zugang zu qualifiziertem Personal.



Grundlage der Finanzierung: Die Kosten des Grundstückserwerbs inklusive Bau des Konverters beziffern sich auf rund 470 Mio. Euro. Sie liegen damit deutlich oberhalb unserer ursprünglichen Schätzung von 340 Mio. Euro. Der Grund sind gestiegene Materialpreise im Zusammenhang mit einer defensiven Investitionsplanung. Wir unterstellen, dass 12,5% des Investitionsvolumens durch Subventionen gedeckt werden. Der Eigenkapitalanteil dürfte sich auf rund 25% belaufen, der Fremdkapitalanteil entsprechend auf 62,5%.

Prognoseanpassung: Der Bau der Anlage beginnt in H1 2022. Eine Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant. Ursprünglich sind wir von einem Produktionsstart in Q4 2023 ausgegangen. Angesichts des späteren Produktionsbeginns erwarten wir entsprechend keine Umsätze in 2023 und korrigieren daher unsere Prognose. Für das Folgejahr bestätigen wir unsere Erwartungen, die wir weiterhin als konservativ einstufen (MONe: 50% Kapazitätsauslastung). Das höhere CAPEX (+35%) und die damit einhergehende höhere Abschreibung führt im Ergebnis zu einem niedrigeren EBIT von 24,8 Mio. Euro für das Jahr 2024 (zuvor: 33,8 Mio. Euro). Auf Basis der späteren Umsetzung und gestiegenen Investitionsausgaben sinkt der DCF-basierte Fair-Value der Aktie auf 8,00 CAD. Unter Einbezug der Peer-Group ergibt sich ein neues Kursziel von 9,50 CAD.



Ausblick: In Q1/22 wird weiterhin das Ergebnis der Pre-Feasibility Study (PFS) erwartet, um den bislang als 'indicated' (also durch Bohrung 'angezeigt') ausgewiesenen Teil des Bodenschatzes im Förderungsgebiet Kanada in nachgewiesene ('measured') Ressourcen aufzuwerten. Zusätzlich könnte durch den Abschluss von Lieferantenverträgen mit einem Automobilkonzern oder Kathodenhersteller positiver Newsflow entstehen.

Fazit: Rock Tech Lithium treibt seine Agenda zur Realisierung des Konverter-Projektes konsequent voran. Für den Kapitalmarkt steht u.E. im Vordergrund, ob die entscheidenden Schritte zum Bau des Konverters (Grundstückskauf, erfolgreiche Finanzierung, Baubeginn) überhaupt gelingen. Die Meldung vom Montag hat die Visibilität diesbezüglich erhöht. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von 9,50 CAD (zuvor: 10,00 CAD)







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22976.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°