Die Meldung löste einen regelrechten Schock aus. Volkswagen-Chef Herbert Diess soll laut Handelsblatt auf einer Aufsichtsratssitzung Ende September davon gesprochen haben, dass ein Abbau von bis zu 30.000 Stellen möglich sei. Inzwischen hat der Konzern aber dementiert, an der Börse hielt sich die Aufregung derweil ohnehin in Grenzen."Ein Abbau von 30.000 Stellen ist kein Thema", hieß es am Mittwochnachmittag aus dem Umfeld von Vorstandschef Herbert Diess nach den Berichten über die möglicherweise ...

