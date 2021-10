DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Upgrade des Ratings durch FitchRatings auf Basis des verbesserten Finanzprofils

Zürich (pta034/13.10.2021/19:00) - => Emittentenausfallrating (IDR) von "BB-" auf "BB" => Upgrade des Ratings für unbesicherte Anleihen von "BB" auf "BB+" => Erwartung: Weiter steigendes EBITDA

FitchRatings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) der Peach Property Group AG, einem Immobilienunternehmen, das sich auf die Investition und Verwaltung von Mietobjekten in Deutschland konzentriert, auf "BB" mit stabilem Ausblick angehoben. Das Rating der unbesicherten Verbindlichkeiten wurde auf "BB+" und damit eine Stufe unter Investment Grade angehoben.

Die Heraufstufung spiegelt die erwarteten Verbesserungen des Finanzprofils der Peach Property Group bei EBITDA und Verschuldungsgrad in Verbindung mit den bereits erzielten Verbesserungen des Geschäfts- und Finanzprofils wider. FitchRatings prognostiziert, dass sich das EBITDA der Peach Property Group auf Basis der durch getätigte Akquisitionen weiter steigenden Mieteinnahmen sowie der Skalierbarkeit seiner operativen Plattform weiter deutlich verbessern wird. Zudem nennt FitchRatings die bereits erzielte, stärkere Diversifizierung, das Größenwachstum sowie die verbesserte Rentabilität zusammen mit einer größeren, unbelasteten Vermögensbasis und damit einem besseren Zugang zu weiterem Wachstumskapital als Grund.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, sagte: "Die Anhebung unseres Ratings nun auch durch FitchRatings sehen wir als begründeten Ausdruck des Vertrauens am Kapitalmarkt in unsere Solidität, die Skalierbarkeit unserer digitalen Verwaltungsplattform und unserer weiteren Wachstumsfähigkeit."

"Die Heraufstufung unseres Unternehmens durch die beiden führenden Ratingagenturen Fitch und S&P in dieser Woche reduziert die Finanzierungskosten künftiger Wachstumsschritte entsprechend und vergrößert unsere Handlungsspielräume", ergänzte Thorsten Arsan, Chief Financial Officer der Peach Property Group AG.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

