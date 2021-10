William Shatner war wirklich im Weltraum. Einige Minuten lang durfte er Schwerelosigkeit und den Blick auf die Erde genießen. Zurück hatte er einen sehr emotionellen Moment. Blue Origin hat den zweiten Flug mit Weltraumtouristen absolviert. Mit dabei: der nun älteste Astronaut William Shatner. Der 90-Jährige Schauspieler spielte Jahre lang den Raumschiff-Kommandeur Captain Kirk in der Space Opera Raumschiff Enterprise; jetzt war er selbst im All. Neben ihm waren zwei weitere Weltraumtouristen an Bord der New Shepard: Chris Boshuizen ist nach der Landung der erste ...

