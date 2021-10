Die erfolgreiche neue Netflix-Serie "Squid Game" ist derzeit in aller Munde. Weltweit führt die Produktion aus Südkorea die Top-Listen an und ist nun die erfolgreichste Neuveröffentlichung aller Zeiten. Das spielt natürlich auch dem Streaming-Dienst in die Karten, die Aktie setzt die Rekordjagd fort.111 Millionen Zuschauer haben "Squid Game" seit dem Start am 17. September bereits gesehen, teilte Netflix am Dienstag mit. Der bisherige Rekord von "Bridgerton" wurde damit locker übertroffen. Den historischen ...

