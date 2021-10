Bangalore, Indien und Warren, N.j. (ots/PRNewswire) -Umsatz steigt um 12,7 % gegenüber dem Vorquartal; Umsatzwachstum im Jahresvergleich über ein Quartal in einem Jahrzehnt am höchstenMindtree (http://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, hat heute seine konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal zum 30 Juni 2021 bekannt gegeben, wie vom Vorstand genehmigt."Wir freuen uns, ein weiteres herausragendes Quartal mit Rundum-Performance zu berichten", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree. Unser Umsatz im zweiten Quartal betrug 350,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 12,7 % gegenüber dem Vorquartal und 34,1 % gegenüber dem Vorjahr, was unser stärkstes Wachstum im Jahresvergleich seit einem Quartal in einem Jahrzehnt war. Wir konnten die EBITDA-Marge bei 20,5% halten und gleichzeitig aggressive Investitionen in den weiteren Ausbau unserer Domänen-, Digital- und Führungskapazitäten, geografische Präsenz und Hyperscaler-Partnerschaften tätigen. Die breit angelegte Dynamik und die Wachstumsaussichten in allen Branchen, Servicelinien und Regionen bestätigen unsere operative Strenge und unseren starken Fokus darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für die Unternehmenstransformation für unsere Kunden zu sein. Dank der disziplinierten Umsetzung unserer Strategie und dem Engagement von Mindtree Minds sind wir gut positioniert, um das starke Nachfrageumfeld zu nutzen und ein profitables, branchenführendes Wachstum im FY22 zu erzielen."Wichtige Finanzkennzahlen:Quartal zum Donnerstag, 30. September 2021- In US-Dollar:- Umsatz 310,5 Mio. US-Dollar (Wachstum von 12,7% imQuartalsvergleich / 34,1% im Jahresvergleich) Nettoerlös 46,5 Mio.USD (Wachstum von 16,0% im Quartalsvergleich / 57,3% imJahresvergleich)- In Rupien:- Umsatz 22.917 Mio. INR (Wachstum von 12,9% im Quartalsvergleich /34,3 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 3.434 Mio. INR (Wachstum von16,2% im Quartalsvergleich / 57,2 % im Jahresvergleich)Sonstige Kennzahlen:- Kunden:- 263 aktive Kunden zum Donnerstag, 30. September 2021 Kunden mitüber 5 Mio. USD um 3 angestiegen, insgesamt 50 Kunden mit über 10Mio. USD um 5 angestiegen, insgesamt 30- Menschheit:- 29.732 Mindtree Minds zum Donnerstag, 30. September 2021Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 17,7%- Einige der wichtigsten Deals, die im zweiten Quartal gewonnen wurden:- Ein führender europäischer Hersteller von Molkerei- undLandwirtschaftsmaschinen hat Mindtree einen mehrjährigen Auftragzur Transformation, Implementierung und Unterstützung digitalerArbeitsplatzdienstleistungen auf der ganzen Welt erteilt. Eineführende Versicherungs- und Investmentorganisation hat sich fürMindtree und Duck Creek entschieden, um die Kerntransformation unddie Einführung einer Reihe von Produkten in den USA, Kanada,Europa, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raumvoranzutreiben. Ein führendes globales Technologieunternehmen hatsich für Mindtree entschieden, um sich ein strategischesModernisierungsprogramm für Daten vorzustellen und durchzuführen.Eine der größten Fluggesellschaften der Welt hat Mindtree alsPartner für die Unternehmenssicherung im Rahmen einer mehrjährigenVereinbarung ausgewählt, um die Markteinführung zu beschleunigenund die Gesamtbetriebskosten durch Automatisierung erheblich zusenken. Eine große globale Bank hat Mindtree für einenmehrjährigen Deal ausgewählt, um den Content- und Eventbetrieb derMarketingfunktion ihrer Asset- und Vermögensverwaltungseinheitglobal zu unterstützen.- Anerkennungen:- Zertifiziert durch Great Place to Work Institute als Great Placeto Work in Indien für 2021-22 Great Place to Work Institute alseiner der besten Workplaces für Frauen in Indien für 2021 (Top50 - Großunternehmen) ausgezeichnet Drei Brandon Hall Group HumanCapital Management Excellence Awards für 2021 für innovativeFührungsentwicklung, HR-Datenanalyse und Mitarbeiternutzen-,Wellness- und Wohlfühlprogramme gewonnen Erreicht die DataAnalytics Services Partner Spezialisierung im Google Cloud PartnerSpezialisierungsprogramm Großer Kandidat im Bericht ApplicationTransformation Services PEAK Matrix Assessment 2021 der EverestGroup Großer Kandidat im Bericht Data and Analytics Services PEAKMatrix Assessment 2021 der Everest Group Won Microsoft TeamsHybrid Work Hackathon 2021; für die vierte Amtszeit in Folge beiMicrosoft Teams Hackathon anerkannt- Ankündigungen- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am Mittwoch, 13. Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mindtree wurde 1999 als "Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen wendet sein tiefgreifendes Domänenwissen auf 260 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Das spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 29.700 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Safe-Harbor-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Bedingungen könnten die Technologie-Ausgaben von Kunden verringern, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden hinauszögern und unsere Fähigkeit, Beratungsdienste vor Ort zu erbringen, beeinflussen - alle diese Faktoren könnten sich negativ auf unseren künftigen Umsatz, unsere Marge und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die nicht unter unserer Kontrolle sind. 