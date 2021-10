Zum 9. Mal in Folge wurde der FC Bayern München im Mai Deutscher Fußballmeister - eine historische Leistung. Ob der Rekordmeister auch im 10. Jahr nacheinander triumphiert, weiß keiner. Eines ist jedoch sicher: Der Trend spricht für die Münchner, die genug Potenzial mitbringen, auch weiterhin die Nase vorn zu haben. Die DER AKTIONÄR-Redaktion hat sich ebenfalls auf die Suche nach den Super-Performern begeben, die in der Vergangenheit mit Top-Gewinnen in Serie geglänzt und immer noch genug Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...