Der Sektor der grünen Energien befindet sich seit Beginn der Woche wieder in Aufwärtstrend. Plug Power weiß durch neue Kooperation zu überzeugen.Schon am gestrigen Tag konnten die Papiere von Plug Power (US72919P2020) mit einer Kursperformance von 7 % überzeugen und die Konsolidierungsphase nachhaltig überwinden. Am heutigen Tag wurde der kurzfristige Aufwärtstrend weiter bestätigt und der Kurs schnellte im Handel um 11 % auf 28,65 € in der Spitze nach oben. Grund für den Kursanstieg ist die zuletzt gute Nachrichtenlage mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...