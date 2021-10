Sensation perfekt!: TAAT Global erhält weiteres Kapital vom Horizons-Zampano!

Anzeige / Werbung

Das Investment von Horizons Ventures-Mastermind Debbi Chang in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat fast vor genau einem Jahr hohe Wellen geschlagen.

Jetzt hat Frau Chang noch einmal kräftig nachgelegt und so dem Unternehmen erneut ihr Vertrauen ausgesprochen.

Die tabak- und nikotinfreie Zigarette von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), die aber wie eine normale Zigarette schmecken soll, hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Siegeszug gezeigt. Über 1.000 Geschäfte in den USA führen bereits die Marke und es ist meines Erachtens kein Ende in Sicht, was sich auch in den Quartalszahlen widergespiegelt hat und auch in Zukunft weiter abbilden sollte. Da ist es kein Wunder, dass ein Großaktionär, der sich noch dazu prächtig mit Startups auskennt, noch einmal kräftig nachlegt:

TAAT Announces Follow-On Private Placement for CAD $10,000,000

Debbi Chang, Gründerin und Geschäftsführerin von Horizon Ventures, und ihr Umfeld, investieren noch einmal 10 Mio. CAD in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW). Insgesamt wurde von dieser Gruppe rund um Debbi Chang schon über 26 Mio. CAD in TAAT investiert. Zu dieser Tatsache meint CEO Coscarella:

"Es ist eine wunderbare Bestätigung wenn solch umtriebige Investoren, eine Folgeinvestition in TAAT tätigen, während wir unseren Einstieg in die weltweite 814 Mrd. USD Tabakindustrie fortsetzen, wobei bereits mehrere internationale Expansionen im Gange sind. Die Anfangsinvestition der Investoren im Jahr 2020 war entscheidend dafür, dass wir mehrere der bisher erreichten Meilensteine erreichen konnten, darunter den Ausbau unserer Produktionsanlagen, weitere Forschung und Entwicklung, die Platzierung von TAAT in mehr als 1.000 Geschäften in den USA und die organische Etablierung die Marke TAAT als bekannte nikotinfreie Alternative zu Zigaretten für Raucher ab 21 Jahren. Dementsprechend sind wir zuversichtlich, dass diese zusätzliche Investition ein Katalysator für unser kontinuierliches Wachstum sowohl in neuen als auch in bestehenden Märkten sein kann, und wir sind den Investoren für ihr anhaltendes Engagement für TAAT sehr dankbar."

News-Fazit:

Horizons Ventures managt die privaten Investments einer der reichsten Bürger dieser Erde. Sir Li Ka-shing, dem ein Vermögen von 25 Milliarden USD zugeschrieben wird, ist ein Geschäftsmagnat, Investor und Philanthrop aus Hongkong. Li wird in Hongkong wegen seiner geschäftlichen Fähigkeiten oft als "Superman Li" bezeichnet.