Mouser Electronics Inc. veröffentlicht heute die sechste Ausgabe des preisgekrönten Empowering Innovation Together-Programms 2021. Die neueste Ausgabe untersucht aufkommende Trends und Anwendungen, die Hochfrequenz- (HF) und drahtlose Technologien verwenden, und bietet ansprechende Inhalte, darunter ein Blog und eine Infografik, sowie eine neue Episode des Podcasts The Tech Between Us, der von Mousers Director of Technical Content, Raymond Yin, moderiert wird. Um die neue Folge anzuhören, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/rf-wirelesspodcast-rf.

"Mit dem Aufkommen von 5G hat die Branche einen größeren Bedarf an intelligenten, vernetzten, drahtlosen und HF-Produkten festgestellt, was es für Innovatoren, Designer und Käufer erforderlich macht, den Umfang und die Fähigkeiten dieser neuen, fortschrittlichen Technologien vollständig zu verstehen", sagt Glenn Smith, Präsident und CEO von Mouser Electronics. "Wir freuen uns, dieses aktuelle Thema präsentieren zu können und hoffen, dass die technischen Inhalte für unsere Kunden und Abonnenten nützlich sind."

In der neuesten Podcast-Episode gehen Yin und Jason Tollefson, Worldwide Wireless Marketing Manager für Microchip Technology, auf die Unterschiede zwischen LoRa und LoRaWAN ein und diskutieren LoRa-Netzwerkkomponenten, die für die Entwicklung modernster Industrieanwendungen, Smart Cities, Umweltüberwachung und mehr von entscheidender Bedeutung sind. Der Podcast ist auch auf Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Spotify und dem YouTube-Kanal von Mouser verfügbar.

Die EIT-Reihe 2021 umfasst vier Byte große Videos, Then, Now and Next, sowie Artikel, Blogs, Infografiken und andere Inhalte mit Gesprächen, die von Mouser-Vordenkern und anderen Experten geführt werden. Das Programm hebt neue Produkte hervor und schaltet die notwendigen technischen Entwicklungen frei, um auf dem Laufenden zu bleiben, was auf dem Markt passiert. Das siebte und letzte Tech-Thema des Programms 2021 befasst sich mit den neuesten Nachrichten der industriellen Automatisierungstechnologien.

Die RF- und Wireless-Ausgabe des Empowering Innovation Together-Programms 2021 wird von Mousers geschätzten Herstellern Advantech, Microchip Technology und Murata gesponsert.

Das 2015 eingeführte Programm Empowering Innovation Together von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme der Branche über elektronische Komponenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/empowering-innovation und folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Als globaler autorisierter Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Komponenten auf Lager und sofort versandfertig. Die Kunden von Mouser können von jedem seiner Herstellerpartner 100 zertifizierte, echte Produkte erwarten, die vollständig rückverfolgbar sind. Um die Designs der Kunden zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, zusammen mit Produktdatenblättern, lieferantenspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering-Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Ingenieure können sich über den kostenlosen E-Newsletter von Mouser über die spannenden Produkt-, Technologie- und Anwendungsneuigkeiten von heute auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-News- und Referenz-Abonnements von Mouser sind an die einzigartigen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassbar. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Anpassung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute bei https://sub.info.mouser.com/subscriber anmelden.

