MÄRKTE USA/S&P 500 und Nasdaq mit Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben den Handel zur Wochenmitte überwiegend mit leichten Aufschlägen beendet, während sich der Dow-Jones-Index in Zurückhaltung übte. Technologiewerte, die oftmals einen höheren Fremdkapitalanteil aufweisen, profitierten von gesunkenen Marktzinsen.

Der Dow-Jones-Index schloss nahezu unverändert bei 34.378 Punkte, der S&P-500 legte 0,3 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq-Composite notierte 0,7 Prozent fester. Dabei gab es insgesamt 2.067 (Dienstag: 1.987) Kursgewinner und 1.234 (1.302) -verlierer. Unverändert schlossen 127 (148) Titel.

Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise lagen mit 5,4 Prozent leicht höher als die erwarteten 5,3 Prozent. Angesichts des derzeitigen Hauptthemas Inflation stießen sie bei den Anlegern auf verstärktes Interesse. Nach Aussage der Marktstrategen der Helaba liefern die Teuerungsdaten für die US-Währungshüter indes keinen Grund, von ihrer geplanten Drosselung der Anleihekäufe abzurücken. Die Rendite zehnjähriger Papiere notierte 3,1 Basispunkte tiefer bei 1,54 Prozent.

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms in diesem Jahr geprüft. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden.

In den vergangenen Tagen hatten Inflationsängste die Stimmung an den Aktienmärken belastet, die durch steigende Energiepreise und anhaltende Engpässe in den Lieferketten geschürt wurden. Unklar ist weiterhin, ob und wie sich dies auf die Geldpolitik der Zentralbanken auswirken wird.

Im Fokus stand zudem die am Mittwoch gestartete Berichtssaison zum dritten Quartal. Hier erhoffen sich die Anleger Aufschlüsse, ob die höheren Kosten für Energie und Rohstoffe die Ergebnisse geschmälert haben. Den Auftakt machten JP Morgan, Blackrock und Delta Air Lines, an den restlichen Tagen der Woche folgen weitere Großbanken und andere Unternehmen.

Ölpreise kaum verändert - Dollar unter Druck

Die Ölpreise notierten minimal leichter auf hohem Niveau. Berichten zufolge könnten die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Die Blicke richteten sich zudem auf die erst am späten Abend (MESZ) veröffentlichten wöchentlichen Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute.

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug unter Druck. Der DXY-Dollar-Index gab 0,5 Prozent nach. Teilnehmer sahen darin aber nur eine Unterbrechung des Aufwärtstrends, der von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik getragen wird. Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und den gesunkenen Anleiherenditen zu, die das unverzinsliche Edelmetall attraktiver machen.

Apple-Aktie mit gesenkter Produktion leichter - Blackrock mit Kurssprung

Für die Apple-Aktie ging es um 0,4 Prozent abwärts. Der Technologie-Konzern muss laut einem Medienbericht wegen des weltweiten Chipmangels sein Produktionsziel für das iPhone 13 senken. Einem weiteren Bericht zufolge prüft Apple das Potenzial der AirPods als Gesundheitsgerät, etwa für Anwendungen zur Verbesserung des Hörvermögens oder zur Messung der Körpertemperatur. Die Qualcomm-Aktie stieg dagegen um 1,7 Prozent. Der Halbleiterhersteller hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt.

Die Titel von Blackrock gewannen 3,8 Prozent. Der Vermögensverwalter hat seinen Gewinn im dritten Quartal viel deutlicher gesteigert als von Beobachtern erwartet. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen wuchs um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar.

JP Morgan hat die Gewinnerwartungen deutlich geschlagen. Allerdings sei das nicht ganz überraschend aufgrund der guten Handelsumgebung an den Märkten, heißt es. Auffallend sei die starke Zunahme der Assets Under Management, die um 17 Prozent nach oben sprangen. Die Aktie gab dennoch 2,6 Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um über 30 Prozent an Wert zugelegt, was zu Gewinnmitnahmen anregte. Auch wurden Bankenwerte von den gesunkenen Marktzinsen belastet.

Delta Air Lines knickten um 5,8 Prozent ein. Die Fluglinie hat vor Belastungen aufgrund gestiegener Treibstoffpreise gewarnt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.377,81 -0,0% -0,53 +12,3% S&P-500 4.363,80 +0,3% 13,15 +16,2% Nasdaq-Comp. 14.571,64 +0,7% 105,71 +13,1% Nasdaq-100 14.774,60 +0,8% 112,49 +14,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,36 2,4 0,34 24,5 5 Jahre 1,08 0,5 1,07 71,7 7 Jahre 1,37 -1,9 1,39 72,0 10 Jahre 1,54 -3,1 1,57 62,5 30 Jahre 2,04 -5,8 2,10 39,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1593 +0,5% 1,1550 1,1544 -5,1% EUR/JPY 131,35 +0,3% 131,08 131,20 +4,2% EUR/CHF 1,0710 -0,2% 1,0732 1,0736 -0,9% EUR/GBP 0,8486 -0,0% 0,8485 0,8486 -5,0% USD/JPY 113,32 -0,3% 113,48 113,65 +9,7% GBP/USD 1,3662 +0,5% 1,3611 1,3603 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,4282 -0,4% 6,4510 6,4530 -1,2% Bitcoin BTC/USD 57.367,50 +2,3% 55.387,01 56.435,26 +97,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,58 80,64 -0,1% -0,06 +68,4% Brent/ICE 83,28 83,42 -0,2% -0,14 +64,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,18 1.760,08 +1,8% +32,10 -5,6% Silber (Spot) 23,06 22,58 +2,1% +0,48 -12,6% Platin (Spot) 1.022,45 1.011,05 +1,1% +11,40 -4,5% Kupfer-Future 4,49 4,33 +3,8% +0,17 +27,5% ===

