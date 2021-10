Sicherlich, es gibt auch Jahrzehnte, in denen der Goldpreis eher nach unten tendiert. So passiert in den vielen Jahren bis zum Jahr 2002. Doch dann kann es schnell gehen. "Gold ist wie eine zusammengepresste Feder", sagen daher Branchenkenner. Gibt man so eine Feder frei, ist es wie eine Explosion, die Schubkraft nach oben ist enorm. Von 2002 bis 2011 sprang denn auch der Goldpreis bis auf ein neues Allzeithoch. Auch heute scheint die goldene Feder wieder zusammengedrückt zu sein. Die Kräfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...