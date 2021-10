Die rückläufige Tendenz des Themendepots Zukunftstechnologien hielt auch in der vergangenen Börsenwoche mit einer fortgesetzten Werteinbuße um - 1,3 % an, auch wenn diese Abschwächung nun weit glimpflichere Dimensionen annahm als noch in der Vorwoche (- 5,8 %). Der fortdauernde Zinsauftrieb den Rentenmärkten (10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche + 10 Basispunkte auf 1,58 %) belastete das Depot in seiner betonten Ausrichtung auf das zuvor stetig outperformende, allerdings grundsätzlich hoch zinsabhängige Segment der ...

