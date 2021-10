Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Neue eTMF-Funktion von Veeva Vault nutzt künstliche Intelligenz für mehr Produktivität und ComplianceVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) kündigte heute den TMF Bot (https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) an, eine neue Veeva Vault eTMF (https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) Funktion, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um das TMF-Management zu optimieren und die Durchführung von Studien zu beschleunigen. Der TMF Bot nutzt die vorhandenen Daten eines Kunden, um Dokumente automatisch, schnell und genau zu klassifizieren."Wir verarbeiten die Dokumente mit Veeva Vault eTMF und dem TMF Bot schneller und effizienter", so Stephen van Arcken, Senior Clinical Oversight Lead bei Cerevel Therapeutics. "Mit weniger manuellen Eingriffen können wir Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig die Gesamtqualität des TMF verbessern."Die Automatisierung von Studienprozessen mit dem TMF-Bot kann den Verwaltungsaufwand für Studienteams verringern und dazu beitragen, die Probleme mit falsch abgelegten oder falsch klassifizierten Dokumenten innerhalb des TMF zu mindern. Auf diese Weise können sich die Benutzer auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren und die Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des TMF verbessern."Die Komplexität in der klinischen Landschaft nimmt weiter zu und treibt Unternehmen zu neuen und innovativen Lösungen, die die Durchführung von Studien verändern können", so Jason Methia, Vice President, Veeva Vault Clinical Operations Strategy. "Der Einsatz von KI in der TMF ist ein wirkungsvoller und praktischer Weg, um administrative Aufgaben in klinischen Studien zu reduzieren und so die Einhaltung der Vorschriften und die Effizienz zu verbessern. Seit seiner Einführung hat der TMF-Bot bei sechs Kunden mehr als 40.000 Dokumente automatisch klassifiziert und damit Hunderte von Stunden an Bearbeitungszeit eingespart."Vault eTMF ist Teil der Veeva Vault Clinical Operations Suite (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/), die es Unternehmen ermöglicht, Informationen und Dokumente über CTMS, eTMF, Studienbeginn und Zahlungen hinweg auszutauschen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz während des gesamten Studienlebenszyklus zu steigern. Der TMF-Bot ist jetzt verfügbar und in Vault eTMF enthalten.Hören Sie Cerevels Tipps und Tricks für den Einstieg in den TMF-Bot und erfahren Sie mehr über das neue Feature auf der kommenden Veeva R&D and Quality Summit Connect (https://www.veeva.com/events/rd-summit/), am 14. Oktober 2021. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche. Registrieren Sie sich und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Gipfel (https://www.veeva.com/events/rd-summit/).Weitere InformationenVerbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. 