DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: weclapp SE übernimmt Start-up FinanzGeek

Marburg (pta005/14.10.2021/07:00) - * Neues Tool für Selbstständige und Kleinstunternehmen erschließt weclapp zusätzliches Marktsegment * Markteinführung für erstes Halbjahr 2022 vorgesehen

Marburg, den 14. Oktober 2021 - Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der FinanzGeek GmbH, Worms, gegen einen Barbetrag von weniger als einer Million EUR. Die gleichnamige cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) steht vor dem Markteintritt, rund 300 Interessenten nutzen derzeit eine kostenlose Testversion. Sie bietet Selbstständigen und Kleinstunternehmen wesentliche Vorteile einer umfassenden Unternehmenssoftware, ist auf den Bedarf dieses Marktsegments ausgerichtet und branchenunabhängig einsetzbar. FinanzGeek-Kunden erhalten einen detaillierten Überblick über ihre Kennzahlen im Bereich Finanzen, Projekte, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. So können die Geschäftsprozesse digital und effektiv abgewickelt werden. Alarm- und Hinweisfunktionen helfen dabei, den Unternehmenserfolg ständig zu verbessern.

Abschließende Entwicklungsschritte werden unter Mitwirkung der Gründer der FinanzGeek innerhalb der weclapp-Organisation vorgenommen. Die aktive Vermarktung soll anschließend umgehend aufgenommen werden und ist spätestens für das erste Halbjahr 2022 vorgesehen. Es wird erwartet, dass dank dieser Erweiterung des Leistungsangebots die Zahl aktiver Kunden der weclapp-Gruppe beschleunigt ansteigen wird. Das betrifft nicht nur Nutzer, die im direkten Vertrieb über finanzgeek.de gewonnen werden; auch Testnutzern, die auf weclapp.com nach geeigneten Lösungen suchen, wird damit ein einfacher und kostengünstiger Einstieg ermöglicht.

Ertan Özdil, CEO der weclapp SE, sieht beachtliche Potenziale: "Rund die Hälfte der Mittelständler sind Selbstständige und Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten. Auf unserem Weg zur weltweit beliebtesten cloudbasierten Unternehmenslösung für den Mittelstand wollen wir diese Kundengruppe nicht vernachlässigen. Die Übernahme der FinanzGeek verschafft uns einen schnellen, viel versprechenden Zugang zu diesem Marktsegment. Kleine Kunden, denen weclapp zu umfangreich ist, können mit Hilfe von FinanzGeek effizient arbeiten; Kunden, die aus FinanzGeek herauswachsen, heißen wir auf der weclapp-Plattform genauso willkommen wie jetzt schon alle Mittelständler."

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

