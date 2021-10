In den letzten Monaten hat der Hype um Wasserstoff-Aktien spürbar nachgelassen und viele Top-Performer haben herbe Verluste einstecken müssen. Doch in dieser Woche haben sich die Aktien von Plug Power, FuelCell Energy und Ballard Power eindrucksvoll zurückgemeldet. Und damit steht auch der E-Wasserstoff Nordamerika Index vor einem Comeback. Das Indexschwergewicht Plug Power konnte in dieser Woche mit ausschließlich guten Nachrichten bei den Anlegern punkten. Der Brennstoffzellen-Spezialist ist ab ...

