14.10.2021 / 07:30

Berlin, 14. Oktober 2021 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) gewinnt einen weiteren Partner für seine Plattform AvatarCloud. Gemeinsam mit der IB Company KG hat NeXR Technologies eine vertiefte Technologiepartnerschaft zur Optimierung des Produktentwicklungsprozesses bei der Digitalisierung von Bekleidung geschlossen. Ziel ist es, die von Designern und Technical Designern für die Exklusivmarken entworfenen Modelle zu digitalisieren, die dreidimensionalen Kleidungsstücke auf die von NeXR zur Verfügung gestellten Avatare anzupassen und diese gleichzeitig in den Produktentwicklungsprozess einzugliedern. NeXR und IB Company KG wollen diesen Schritt gemeinsam perfektionieren sowie alle notwendigen Parameter für eine ganzheitliche Lösung testen. Im Markt existieren zur Visualisierung von CAD-Schnittdaten bisher vereinzelt Lösungen, die jedoch nicht die Anpassung der digitalisierten Kleidungsstücke an einen Avatar abbilden können. Die IB Company KG geht damit einen großen Schritt Richtung Digitalisierung. Beide Partner sind bestrebt, die Lösung um weitere Funktionalitäten zu erweitern. "Die Digitalisierung des Produktentwicklungsprozesses unserer Exklusivmarken bietet enormes Potenzial zu dessen Optimierung und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unserem Partner NeXR Technologies SE die Möglichkeiten der Verwendung von lebensechten Avataren im Produktentwicklungsprozess realitätsnah zu evaluieren", sagt Roland Schuler, Director Technical Product Management der IB Company KG. Stefan Zsegora, Senior Vice President von NeXR Technologies: "Die Partnerschaft mit der IB Company KG zeigt einmal mehr das Anwendungsspektrum von Avatar-basierten Anwendungen. Die auf unserer Plattform AvatarCloud basierende Lösung für die Modebranche, NeXR Fashion, ist sehr flexibel. Mit der Integration von Avataren in den digitalen Produktentwicklungsprozessen erweitern wir das Angebot möglicher Lösungsansätze für die Branche. Zusätzlich schaffen wir mit der IB Company KG und der Einbindung unserer Avatare schon beim Design der Kleidungsstücke frühzeitig das Potenzial, später allen Kunden noch einfacher eine virtuelle Anprobe der Kleidungsstücke der In-House Kollektion zu ermöglichen. Wie bereits mit der Kooperation mit H&MBeyond. kommuniziert, wollen wir im laufenden Geschäftsjahr mit ausgereiften Produkten in die Märkte gehen. Mit NeXR Fashion bieten wir unseren Partnern innovative Konzepte für ein neues Shoppingerlebnis ihrer Kunden. Gleichzeitig helfen wir bei ihren Bemühungen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Produktionsprozess. Unsere Entwicklungspartnerschaft mit der IB Company KG ist hierfür ein weiterer wichtiger Schritt." Weitere Informationen zu NeXR Fashion finden Sie unter: nexr-technologies.com/nexr-fashion.



INTERNATIONAL BRANDS COMPANY

Die IB Company KG (IBC) wurde 2014 gegründet und verantwortet als Tochtergesellschaft der Peek & Cloppenburg* KG, Düsseldorf alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Exklusivmarken des Modehändlers. Ihr Aufgabenspektrum umfasst unter anderem Produktentwicklungs-, Beschaffungs- und Produktionsprozesse sowie den Vertrieb der exklusiven Marken. * Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte Sie unter www.peek-cloppenburg.de/standorte finden.



Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) ein börsennotiertes Technologieunternehmen aus Berlin entwickelt B2B-Lösungen auf Basis von Extended Reality (XR) Technologie. Im Mittelpunkt der Unternehmensvision steht die Verwirklichung einer auf der umfassenden Nutzung von lebensechten 3D-Avataren, so genannten digitalen Zwillingen, basierten Wirtschaft. NeXR Technologies erschafft entsprechende Avatare durch das Scannen von Personen und die damit verbundene Ermittlung präziser Körpermaße, Oberflächenstrukturen und Bewegungen. Basierend auf den beiden selbst entwickelten Plattformen Avatar.Cloud und Event.Cloud bietet NeXR Technologies seinen Partnern innovative Unternehmenslösungen für unterschiedliche Problemstellungen. Avatar.Cloud bietet präzise Body Measurement- und Imaging-Lösungen für Anwendungen im Fitness-Tracking und Virtual Fitting. Event.Cloud integriert Avatare über ein eigenes virtuelles Produktionsstudio unter Verwendung der Unreal Engine in Virtual-Reality-Umgebungen. So können interaktive Live-Events wie virtuelle Konzerte oder Bildungsformate in wirklicher Virtual Reality sowie auf Streaming-Plattformen wie Twitch und Youtube gestreamt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NeXR Technologies SE

Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31

