Aktien: Johnson & Johnson verliert Covid-Entwickler

Bei Johnson & Johnson steht zum Jahresende ein bedeutender Personalwechsel an: Der US-Konzern verliert einen seiner Top-Wissenschaftler, den Mann, der die Entwicklung des Covid-19-Vakzins erfolgreich leitete. Bei Pharmakonzernen sind sehr gute Wissenschaftler nicht mit Gold aufzuwiegen. Verlassen sie das Unternehmen, kann das auch Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Bei Johnson & Johnson geht nun der Top-Wissenschaftler überhaupt von Bord. Wie der US-Pharma- und Konsumgüterriese mitteilte, verlässt Paul Stoffels den Konzern. Zum Jahresende sei Schluss, der 59 Jahre alte Stoffels gehe in den Ruhestand: Er werde am 31. Dezember als stellvertretender Vorsitzender des Exekutivausschusses und Chief Scientific Officer zurücktreten. Zu Stoffels Verdiensten zählt Johnson & Johnson zufolge, dass er die Pharmasparte des Konzerns auf Vordermann gebracht und sie wieder profitabel gemacht hat. Gleichzeitig habe er die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 geleitet. Das Vakzin ist derzeit das einzige weltweit, das nur einmal verimpft werden muss. Ein Nachfolger steht bislang noch nicht fest. J&J-Aktie im Rückwärtsgang Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, doch seit Mitte August geht es rasant bergab. Die Aktie hat bereits die erste Unterstützung bei rund 160 Dollar durchbrochen, die nächste bei 156 Dollar steht vor einem Test. Auch der MACD (Momentum) ist deutlich gefallen, stabilisiert sich aber auf dem erniedrigten Niveau. Bei 150 Dollar wartet eine weitere stützende Marke. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn die Marke von 160 Dollar wieder übersprungen wird.

