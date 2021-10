Moody's Analytics freut sich, die Markteinführung der ABS Suite Plus bekannt zu geben, die branchenführende Lösungsversion der nächsten Generation für die durchgängige Verwaltung strukturierter Finanzierungen, Buchhaltung, Finanzierungsoptimierung und Analyse. Durch die Integration von Workflow-Automatisierung, Finanzierungsoptimierung und verbesserten Berichtsfunktionen erweitert Moody's Analytics mit ABS Suite Plus seine Fähigkeiten in diesem Bereich im Anschluss an das gezielte Investment in den Geschäftsbereich ABS Suite von Deloitte.

Emittenten von strukturierten Finanzprodukten stehen vor vielfältigen Herausforderungen wie Wirtschaftsprüfungs-, Compliance-, Meldepflichten und anderen betrieblichen Verpflichtungen. Die für viele verschiedene Benutzerrollen konzipierte ABS Suite Plus unterstützt Programme für Verbriefungsemissionen aller Größen, Anlageklassen und Komplexitäten. Emittenten und Treuhänder auf der ganzen Welt setzen sie zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, Risikominderung und Automatisierung der manuellen Prozesse im Zusammenhang mit strukturierten Finanztransaktionen ein.

"Die Verbriefungstechnologie entwickelt sich ständig weiter", sagte Marc Levine, Managing Director of Structured Solutions, von Moody's Analytics. "Um auf die Bedürfnisse der Marktteilnehmer bei strukturierten Finanzierungen einzugehen, investiert Moody's Analytics kontinuierlich in neue Funktionen, Kontrollen und Arbeitsabläufe."

ABS Suite Plus wird zur Unterstützung einer Vielzahl von verbrieften Vermögensklassen wie Kreditkarten, Hypotheken, Autokredite und -leasing, Zahlungspläne für mobile Geräte, anlagenbezogene Vermögenswerte und mehr eingesetzt. Durch die technologische Infrastruktur kann die Plattform so konfiguriert werden, dass sie auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Kunden eingeht und gleichzeitig die wichtigsten Systemfunktionen nutzt. Zusammen mit dem Wissen, der Erfahrung und der Kompetenz der Kundenberatungsteams hebt diese Fähigkeit die Angebote von Moody's Analytics im Bereich strukturierter Finanzierungen ab.

