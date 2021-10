Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vor weiterer ErholungDer DAX legt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,49 Prozent auf 15.324,50 Punkte zu.2. Börsen in Fernost mit ZuwächsenIn Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 1,36 Prozent auf 28.522,52 Punkte.An der Börse in Shanghai legt der Shanghai Composite derweil um 0,05 Prozent auf 3.563,40 Zähler zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...