Das Instrument 45A AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.10.2021

The instrument 45A AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2021 and ex capital adjustment on 15.10.2021



Das Instrument WFA DE0005181606 WENG FINE ART AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.10.2021

The instrument WFA DE0005181606 WENG FINE ART AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2021 and ex capital adjustment on 15.10.2021



Das Instrument TA8 AU000000ISX0 ISIGNTHIS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.10.2021

The instrument TA8 AU000000ISX0 ISIGNTHIS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2021 and ex capital adjustment on 15.10.2021



Das Instrument IL2 FR0004035913 ILIAD S.A. INH. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.10.2021

The instrument IL2 FR0004035913 ILIAD S.A. INH. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2021 and ex capital adjustment on 15.10.2021



Das Instrument GX8 AU000000RHP0 RHIPE LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.10.2021

The instrument GX8 AU000000RHP0 RHIPE LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.10.2021 and ex capital adjustment on 15.10.2021

