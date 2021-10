The following instruments on XETRA do have their first trading 14.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.10.2021Aktien1 FI4000452545 Solwers Oyj2 CA97817W1086 Wondr Gaming Corp.3 NL0015000DY3 Corre Energy B.V.4 FI4000511563 EcoUp Oyj5 GB00BNYDGZ21 Tortilla Mexican Grill PLCAnleihen1 US37045XDM56 General Motors Financial Co. Inc.2 XS2397372850 The Export-Import Bank of Korea3 DE000DD5AYD4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000A3E5YQ2 JES.GREEN Invest GmbH5 DE000LB2BHX4 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BJ06 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BJ14 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000NLB3T99 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3UY9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB3TX3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 XS2397354528 Cullinan Holdco SCSp12 XS2394012103 Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.13 XS2390680143 OPDenergy S.A.14 XS2390676463 OPDenergy S.A.15 XS1055101015 The Korea Development Bank16 XS2397354015 Cullinan Holdco SCSp17 US37045XDP87 General Motors Financial Co. Inc.18 DE000HLB27R2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB27Q4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB27M3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale