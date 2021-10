Die Standard Lithium-Aktie (WKN: A2DJQP) setzte am Dienstag und Mittwoch ihren guten Lauf der letzten Monate fort und konnte ein neues Allzeithoch bei 8,32 Euro markieren. Seit Wochenbeginn am 11. Oktober 2021 beläuft sich das Plus bereits auf fast ein Viertel (Stand: Schlusskurs vom 13. Oktober 2021). Seit Jahresbeginn haben sich die Anteile sogar verfünffacht. Dabei profitiert die Standard Lithium-Aktie von deutlich steigenden Preisen für Lithium und von der laufenden Übernahmewelle in der Branche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...