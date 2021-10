Das gestern veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung deutet ein langsames Tempo für die Reduzierung der Anleihekäufe an. An den Aktienmärkten sorgt diese Aussicht für ein leises Aufatmen nach schwierigen Wochen. Alle weiteren Details finden Sie hier:Die Einschränkung (Tapering) des Anleihekaufprogramms könnte Mitte November oder Mitte Dezember beginnen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten ...

