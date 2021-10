Die Vorgaben für den deutschen Handel am Donnerstag sind günstig und der DAX steigt im frühen Geschäft um 0,6 Prozent auf 15.346 Zähler. In New York tendierten die Börsen zur Wochenmitte überwiegend freundlich, nachdem das Protokoll der US-Notenbank zur letzten Sitzung eine langsamer als erwartete Reduktion der Anleihekäufe signalisiert. Die Befürchtung, die US-Fed könnte zudem kurzfristig an der Zinsschraube drehen, hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

