Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) kommt weiterhin nicht so recht vom Fleck. Mit Blick auf einen derzeitigen Aktienkurs von ca. 197 Euro können wir sagen: Die Marke von 200 Euro bleibt im Moment unerreicht. Wofür es natürlich gute Gründe mit Blick auf den Newsflow gibt. Aber was ist genau los bei der Allianz-Aktie? Beziehungsweise: Ist das Risiko jetzt möglicherweise zu groß? Ordnen wir die Thematik rund um die Structured Alpha Fonds in den größeren Kontext ein. Und schauen einmal, wie sich das Worst-Case-Szenario ...

Den vollständigen Artikel lesen ...