Die türkische Lira wurde heute Nacht in einem Satz weiter spürbar abgewertet. US-Dollar vs Lira stieg von 9,08 auf 9,19 (aktuell 9,17). Damit erreicht die türkische Lira ein neues Rekordtief. Dies liegt an der aktuellen Entscheidung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan - er hat nämlich drei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank entlassen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...