Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich eine freundliche Tagestendenz ab. Der DAX dürfte heute seine 21-Tage-Linie bei 15.322 Punkten in Angriff nehmen. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start wurde der deutsche Leitindex 0,5 Prozent höher gesehen bei 15.332 Punkten. Positive Impulse von der Wall Street übertrugen sich am Morgen auch auf den asiatischen Handel.Der S&P 500 war nach zwischenzeitlichem ...

