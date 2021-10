CA Immo hat mit der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) einen 10-Jahres-Mietvertrag über rd. 3.000 m² Bürofläche auf zwei Etagen im Frankfurter Hochhausprojekt ONE abgeschlossen. Das Unternehmen wird im März 2023 den Hauptsitz für Deutschland in das gemischt genutzte Gebäude verlagern. Mit dem Abschluss dieses Mietvertrages ist der ONE bereits zu rd. 59 Prozent vorvermietet. JLL war auf Seiten des Mieters und Colliers International auf Seiten der CA Immo beratend tätig.

