Die S Immo AG hat heute per Ad-hoc gemeldet, dass die CPI Property Group (CPI) nun 42,55 Prozent an der S Immo AG hält. Das ist einfach erklärt: die CPI hält nach ihrem Übernahmeangebot 53,33 Prozent (ich hatte dir hier berichtet) an der Immofinanz AG, die wiederum 26,49 Prozent an der S Immo AG hält. Da die CPI mit mehr als 50 Prozent aktienrechtlich nun einen kontrollierenden Einfluss auf die Immofinanz ...

