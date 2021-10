Die Varta-Aktie hat sich nach dem starken Abverkauf während der Sommermonate wieder fangen können. Seit letzter Woche konnte das Papier in der Spitze über 13 Prozent an Wert gutmachen. Der Blick auf das Chartbild trübt jedoch die gute Stimmung. Dieses Signal könnte jetzt gefährlich werden.Bei der Varta-Aktie geht es heiß her. Seit Jahresbeginn ist das Chartbild von starken Ausschlägen in beide Richtungen geprägt. Allein zwischen Mitte August und Anfang September hat der Titel über 30 Prozent verzockt. ...

